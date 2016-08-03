Hüseyin Avni Mutlu ile ilgili şok iddia

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve mal varlığına tedbir konulan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği yaptığı dönemde kamu kaynaklarını FETÖ dershanelerine peşkeş çektiği gerekçesiyle fezleke hazırlanıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine, Mutlu ile o dönemdeki yardımcısı Mehmet Yeşilbaş ve 17 Aralık darbe girişiminden sonra açığa alınan eski Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam hakkında, "Denetim görevinin ihmali, kamu kaynaklarının silahlı terör örgütüne aktarılması" suçlarından son soruşturma açılması için dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

DERSHANEYE AKTARILDI



Dosyaya göre, valilik bünyesindeki SODES projesi kapsamında 500 yoksul çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nca 500 bin lira ödenek çıkarıldı. Projede görev alan emniyet içindeki FETÖ'ye bağlı polis ve emniyet amirleri, yaklaşık maliyet çıkarmayıp, idari ve teknik şartname hazırlamadı. Daha uygun teklif veren başka dershaneler olmasına rağmen ihale 425 bin lira bedelle ruhsatsız olan ve şartnameye uymayan FETÖ bünyesindeki Kardelen Pratik SBS dershanesine verildi. Para, ihale dokümanı hazırlanmadan, maliyet çıkarılmadan, ilan işlemleri yapılmadan ve açık ihaleye çıkılmadan mevzuata aykırı biçimde doğrudan FETÖ'nün dershanesinin hesabına aktarıldı.



İKİ KATI BEDELLE...



Kaydı yapılan öğrencilerin bir kısmı eğitimi yetersiz bulup dershaneye gitmemesine rağmen, kayıtları silinmeden farklı kimlik bilgileriyle yeni listeler oluşturularak fazladan haksız kazanç sağlandı. İhaleyi, Diyarbakır'daki 20 dershaneden alınan yıllık rayiç bedelin iki katı bedelle alan dershane, ruhsatsız binada MEBP izni olmayan yetersiz öğrencilerle ders verdi. Projeden sorumlu vali yardımcısı, emniyet müdürü ile vali de tüm bunlara göz yumdu.SABAH