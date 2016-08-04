Hüseyin Avni Mutlu adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bazı vatandaşlar Çevik Kuvvet otobüsünü yumruklarken, bazıları "Vatan hainleri" diye bağırdı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 vali, 1 vali yardımcısı, 3 kaymakamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çevik Kuvvet otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, hastaneye giriş ve çıkışlarında vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bazı vatandaşlar Çevik Kuvvet otobüsünü yumruklarken, bazıları "Vatan hainleri, bunları asacaksınız" diye bağırdı. Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü. Kaynak: AA