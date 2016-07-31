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  3. Hrant Dink cinayeti soruşturmasında gözaltı sayısı 25'e çıktı

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında gözaltı sayısı 25'e çıktı

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Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde oluşturulan özel bir ekip tarafından alındığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde 27 Temmuz'da da 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA

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