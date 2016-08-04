Helikopterin indiği yere demokrasi anıtı 

Ender TÜRKKAN / MARMARİS

Heyette yer alan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “Vatansever birer Türk, Cumhuriyet ve demokrasi sevdalıları, bu bölgenin sorumluları olarak, demokrasiyi ve kahramanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek bizim vazifemiz” dedi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞAYACAK

Başkan Ali Acar, söz konusu yere en kısa zamanda bir demokrasi anıtını dikeceklerini söyledi. Başkan Acar, o gece darbeci askerlerle çatışırken şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Şehit Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şehit Nedip Cengiz Eker’in isimlerinin de ilçe sınırları içerisinde belirlenecek noktalara verilerek ölümsüzleştirileceğini de kaydetti.

