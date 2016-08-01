Harp okullarında FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece geç saatlerde 4. Levent'teki Harp Akademileri Komutanlığına gitti.

Ekipler, 11 subayın evinde arama yaptı ve çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el koydu.

Polis, operasyon sırasında 6 askeri personeli de gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Temmuz'da Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı operasyonda, 3 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı 34 yüzbaşı ile 1 astsubay başçavuş gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 adet bir dolarlık banknot, FETÖ'nün ele başı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, darbe girişimine dair el yazması notlar, dokümanlar, ajandalar, 14 Temmuz tarihli 1402 sayılı "sıkı yönetim kanunu" bilgisayar çıktısı, 103 kimlik fotokopisi ve çok sayıda CD, dizüstü bilgisayar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti. (AA)