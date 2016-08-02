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Teröristbaşı Gülen'in odasında dikkat çeken ayrıntı

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Fetullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in odasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde dünya medyasından isimleri ağırlayan FETÖ lideri Gülen, 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü inkar eden açıklamalarda bulunuyordu.

Reuters'ın fotoğrafladığı teröristbaşı Gülen'in odasında bir detay dikkat çekti.
 
FETÖ'nün elebaşı Gülen'in yatağının ucunda 'kağıt imha makinesi' bulundurduğu görüldü.
 
Her fırsatta sadece bir 'din adamı' olduğunu savunan terörist Gülen'in, kağıt imha makinesinin hangi amaçla bulundurduğu merak konusu.

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