Gözaltına alınan Manisa Vali Yardımcısı Tat tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz'da gözaltına alınan Vali Yardımcısı Tat, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Tat, tutuklandı.

Manisa'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de vali yardımcıları Şerafettin Tuğ ve Mehmet Kırılmaz ile Kırkağaç Kaymakamı Mehmet Yeşilbaş tutuklanmıştı. Kaynak: AA