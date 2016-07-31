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Gözaltına alınan Manisa Vali Yardımcısı Tat tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişime yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manisa Vali Yardımcısı Yakup Tat tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz'da gözaltına alınan Vali Yardımcısı Tat, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Tat, tutuklandı.

Manisa'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de vali yardımcıları Şerafettin Tuğ ve Mehmet Kırılmaz ile Kırkağaç Kaymakamı Mehmet Yeşilbaş tutuklanmıştı. Kaynak: AA

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