Gölbaşı’nda dehşet gecesi

15 Temmuz gecesi Özel Harekat ve Havacılık Merkezi'nin bombalanmasına ilişkin görüntüler, darbeci hainlerin dehşetini gözler önünü serdi. Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığı'na ait helikopterler ve Özel Harekat, darbecilerin F-16'larla bombaladığı ilk yerler oldu.

Darbeciler ilk olarak saat 23.16'da helikopter pistini saat 23.58'de de Özel Harekat Daire Başkanlığı'na TSK envanterindeki en güçlü bombaları attı. Bombanın yarattığı etki kilometrelerce ötedeki kameralara da yansıdı. Bombardımanın ardından pistin dakikalarca alev topu gibi patladığı gözleniyor.

PİST ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 49 polisin şehit düştüğü Gölbaşı saldırılarının görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ darbe girişiminin gerçekleştirildiği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü terörsitlerin ilk hedefi, Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığı oldu. Polisin helikopter pisti ve helikopterleri F-16'larla vuruldu. Saat 23.16'da Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikopter pisti vurularak polisin darbe girişimini önlemek için kullanması olası hava gücü engellendi. Patlamada bir helikopter tamamen yandı, bir helikopter de zarar gördü.

7 Özel Harekatçının yanarak şehit düştüğü ilk saldırı sırasında, darbe girişimine karşılık vermek üzere kaldırılması planlanan helikopterlere yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi. Görüntülerde, TSK'nın en güçlü bombalarının yarattığı etkinin büyüklüğü dikkat çekiyor. Bombanın düşmesinin ardından pistte art arda patlamalar yaşandığı, bir alev topunun sürekli parlayıp dindiği gözleniyor.

İKİNCİ BOMBA 23.58'DE

FETÖ'nün pilotları, ikinci bombayı ise darbecilere karşılık vermek üzere Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin hazırlıklarını sürdürdüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attı. En büyük şehit de burada verildi. İkinci saldırı, daha ilk saldırının yangını söndürülememişken saat 23.58'te geldi. Darbe girişimine karşı çıkmak üzere Daire Başkanlığı ana nizamiyesine yönelen PÖH unsurları F-16'larla vuruldu.

Bombanın yarattığı dehşet, kilometrelerce ötedeki kameralara yansırken, uzunca bir süre yangının devam ettiği gözleniyor. PÖH, burada 42 şehit verdi. Darbeci pilotların Gölbaşı'nda gerek Havacılık Dairesi, gerekse Özel Harekat Dairesi'ni PKK hedeflerini vuran bombalarla vurduğu ortaya çıkmıştı.