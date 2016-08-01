GATA, ÖSYS tercih kılavuzundan çıkartıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 29 Temmuz 2016'da başlayan ÖSYS-2016 tercih işlemleri, 3 Ağustos'ta saat 23.59'da sona erecek ve tercih süresi uzatılmayacak.

GATA, 28 Temmuz'da internet sitesinde yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-4'ten çıkarıldı.

Adayların tercih işlemi için bugün ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında internet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Tercihleri arasında GATA'ya yer veren adayların, bugün tarihli kılavuzdaki Tablo-4 bilgileri doğrultusunda, tercihlerini güncellemeleri isteniyor.