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FLAŞ! FETÖ soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

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Nevşehir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kozaklı ilçesinde "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında soruşturma başlatılan belediyede nikah memuru Ünsal Ünal, un fabrikasında gıda mühendisi olarak çalışan ve aynı zamanda mobilya mağazası işleten Uğur Yüksel ile serbest meslek sahibi Şeref Ünal, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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