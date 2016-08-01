2010 KPSS sınavında flaş iptal kararı

Soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine "Eğitim Bilimleri" kısmı iptal edilen 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Yetenek ve Genel Kültür" bölümü de iptal edildi.

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle bazı bölümleri iptal edilen 2010'daki KPSS'ye kızı giren Avukat Cemal Yeşilyurt, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünün iptal edilmemesi üzerine, bu bölümdeki sınav soru ve cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini savunarak, sınavın bu kısımlarının da iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, Yeşilyurt kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuştu.

Bozma üzerine dosyayı tekrar görüşen Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesi'nin kararında, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı, soruları alan kişilerin ikrar içeren ifadeleri ile teknik incelemeler sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarıyla sabit olduğundan 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Veriler olağan dışı durumu gösteriyor

Kararda, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de çok sayıda kişinin eğitim bilimleri testinde tam puan aldığı iddiaları üzerine açılan soruşturma sonucunda bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği hatırlatıldı. Bu tespite göre şimdiye kadar yapılan tüm sınavlardan farklı olarak bu sınavda genel dağılımın dışına çıkıldığı anlatılan kararda, KPSS eğitim bilimleri sınavında 100 ve üzeri puan alan adayların standart sapmalarının genelde 1-2 olduğu ancak bu sınavda 5-6 olarak tespit edildiği belirtildi.

Yüzde 100 doğru sayısına son 3 yıldaki sınavlarda rastlanmamasına rağmen bu sınavda 350 kişinin yüzde 100 doğru sayısına ulaştığı ifade edilen kararda, tüm bu verilerin olağan dışı bir durumu gösterdiği, bu sonuçlara göre yapılacak uygulamalarda telafisi mümkün olmayan zararların oluşabileceği kanaat ve değerlendirmeleri sonucu 17 Eylül 2010 tarihli yürütme kurulu kararıyla 10 Temmuz 2010'da yapılan sınavın Eğitim Bilimleri bölümünün iptal edildiği kaydedildi.

Sınavın Eğitim Bilimleri kısmının iptal edilmesine karşı açılan davalarda yerel mahkemelerce işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin kararların Danıştay 12. Dairesince de onandığı hatırlatılan kararda, "Buna karşın idarece Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarının iptal edilmediği görülmektedir." denildi.

Kararda, bu davanın ivedi işlerden olması ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin karar için yeterli bulunması nedeniyle adli yargı nezdinde yürütülen soruşturma ve muhakemenin sonucunun beklenmesine gerek görülmediği bildirildi.

"Sorularının sınavdan önce başka kişilerin eline geçtiği sonucuna ulaşılmıştır"

Kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 8 Eylül 2010 tarihli raporu, 29 Aralık 2014 ve 9 Şubat 2015 tarihli TÜBİTAK raporları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca matematikçi akademisyen bilirkişilere kitapçıklar üzerinde yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen rapor, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilirkişilerine yaptırılan inceleme sonucu hazırlanan 18 Mart 2015 tarihli rapor ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan veriler ışığında ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden gelinen noktada sınava ilişkin Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının da iptal edilen Eğitim Bilimleri kısmı gibi sınavdan önce başka kişilerin eline geçtiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Buna göre, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı, soruları alan kişilerin ikrar içeren ifadeleri ile teknik incelemeler sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarıyla sabit olduğundan 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Avukat babanın hukuk mücadelesi

Kızı tarih bölümü mezunu olan ve 2010'daki KPSS'de başarılı olamadığı için atanamayan avukat Cemal Yeşilyurt, kızının hakkının yendiği düşüncesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Kopya nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren Yeşilyurt, Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünün iptal edilmemesi üzerine, bu bölümdeki sınav soru ve cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini savunarak, sınavın bu kısımlarının da iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne ilk davayı açanlardandı. (AA)