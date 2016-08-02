Firari generallerin kimlikleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından firar eden üst rütbeli subayların arasında iki tümamiral, dört tuğamiral ve bir tuğgeneralin bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dokuzu general ve amiral 311 askerin firar ettiğini açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre, firar eden general ve amirallerin arasında eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tümamiral Hayrettin İmran, eski Kuzey Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekinci de bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen söz konusu isimler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendilerini bekleyen araçla firar etmişti.

Firar eden amirallerin arasında bulunan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da yetki alanında olmamasına rağmen darbe girişiminin olduğu gece karargahtaki harekat merkezine inip, gemilerin denize açılmaları emir mesajını ilgili yerlere gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

TANKLARI ŞEHRE GÖNDERME EMRİ VERDİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hazırlanan sözde atama listesi kapsamında 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, darbe girişiminin olduğu gece tugaya gelerek tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdiği ifade edildi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Kalyoncu firar eden subayların arasında yer aldı.

İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün ifadeleri alınamamıştı.