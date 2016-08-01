FETÖ'nün sohbet evine operasyon: 3 gözaltı

Serinhisar İlçesi'nde Jandarma ekipleri, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında bu Sabah operasyon düzenledi. FETÖ'nün sohbet evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

Bu arada Acıpayam İlçesi'nde dün jandarma tarafından düzenlenen operasyonda biri emekli 2 imam ile 3'ü kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmanın yaptığı aramada imamlardan biri ile kızının üzerinden darbe girişiminin şifresi olarak gösterilen 1 dolar bulundu. Mahkemeye çıkarılan 16 kişiden imamın kızı E.Ç. tutuklandı.

E.Ç.'nin üzerinde bulunan 1 doların L kodlu olduğu ve bu kodun FETÖ yapılanması içinde abla olarak bilindiği öğrenildi. Ayrıca Acıpayam İlçesi'nde önceki gün polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si avukat 14 kişiden ise 5'i tutuklandı. (DHA)