FETÖ'nün kritik ismi Murat Kılıç yakalandı

DEVREDİP KAÇTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye aitken kayyuma devredilen bazı okullara ait çek ve senetlerle paraların kaçırıldığı ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, Murat Kılıç isimli şüphelinin FETÖ/PDY’ye ait 496 bin lirayı Güngören’de Ö.B.’ye, 4 otomobili Ö.B’nin eşine, 2 otomobili ise şoförüne devrettiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, eş zamanlı baskınlar düzenledi. Kılıç’ın evinde yapılan aramada çok miktarda para, 3 adet 1 dolar, sahte nüfus cüzdanı, 2 av tüfeği,1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KAYYUMA AİT 50 MİLYON LİRALIK ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Kılıç’ın ağabeyinin evinde yapılan aramada buzdolabının arkasına zulalanmış kasada 50 milyon lira değerinde çek, senet ile himmet adı altında para akışını gösteren notlar ele geçirildi. Ele geçirilen çek ve senetlerin Tekirdağ Çorlu’da FETÖ/PDY’ye aitken kayyuma devredilen bazı okullara ait olduğu anlaşıldı. Kılıç’ın bir akrabasının evine yapılan baskında ise FETÖ/PDY’ye ait olduğu belirlenen 405 bin lira ele geçirildi.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE YAKALANDI

Polis, ilk operasyon sırasında evinde bulunamayan Murat Kılıç’ı yakalamak için çalışma başlattı. Murat Kılıç’ın İstanbul’dan ayrılmaya çalıştığı belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü’nde çalışma başlatan polis, Kılıç dahil 7 kişinin bulunduğu otomobili gişelerde durdurdu. Biri doktor biri avukat olan 7 kişi emniyete götürüldü. Otomobilde yapılan aramada 2 milyon 600 bin lira ele geçirildi.

BUZDOLABININ ARKASINDA KASA

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin Murat Kılıç’ın ağabeyinin evine yaptığı baskında buzdolabının arkasındaki kasasını bulması görülüyor. Kasayı açan polis çek ve senetlerle birlikte para ve mermiler buluyor.

Ö.B’nin iş yerine yapılan operasyonda ise 496 bin liranın bulunması görüntülere yansıyor.

ŞİFONYERE GİZLİ BÖLME YAPMIŞ

Murat Kılıç’ın evine yapılan baskında ise şifonyere yapılmış gizli bölmede çek ve senetlerle birlikte çok miktarda para ele geçiriliyor. Kılıç’ın evinde yapılan aramalarda 3 adet 1 dolar da ele geçiriliyor.

1 DOLARA KENDİ RESMİNİ BASTIRMIŞ

Ele geçirilen 1 doların, FETÖ’nün yöneticilerine dağıttığı iddia edilen F serisi olduğu görülüyor. Kılıç’ın 1 doların üzerine ise kendi resmini koydurduğu görüldü. 11 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.DHA