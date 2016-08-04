FETÖ’nün ekran yüzü Davut Aydüz firari

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan ve yakalandıktan kısa süre sonra kamikaze hakimler tarafından serbest bırakılıp kaçan Sakarya Üniversitesi (SÜ)İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Adil Öksüz'ün aynı fakülteden hocası Prof. Dr. Davut Aydüz de firari.

SOHBET VERİYORDU

FETÖ soruşturmasının önemli isimlerinden olan ve örgütün televizyonlarında dini sohbetler yapan SÜ Tefsir Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz polis ekiplerinin yaptığı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Başka bir kimlikle yurt dışına kaçma ihtimali de değerlendirilen Prof. Dr. Aydüz'ün gidebileceği tüm adresler araştırılıyor. Aydüz'ün FETÖ'nün önde gelen 4 ilahiyat hocasından biri olduğu belirlendi.

93-95 ARASI GİRMİŞLER

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu yapının 1993-1995 yıllarında İlahiyat Fakültesi'nde örgütlendiğini, kendi döneminde yapının fakültedeki yönetim görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

10 KİŞİ YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Üniversitesi'nden 8'i İlahiyat Fakültesi'nde olmak üzere 10 akademisyen ve 1 memur açığa alındı. 9 kişi adliyeye sevk edilirken, bazıları serbest kaldı, bazıları da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor.