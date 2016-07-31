'FETÖ'cü teröristlerin İslamla alakası yok'

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, akşam saatlerinde beraberinde Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Ak Parti eski milletvekili Mehmet Sarı, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile birlikte askeri darbe girişimine karşı koymaya çalıştığı İstanbul'da açılan ateşle bacaklarından yaralanan ve tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne gelen üniversite öğrencisi İsmet Doğan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette İsmet Doğan ve ailesine geçmiş olsun dileğini ileten Gül, her konuda yanlarında olduklarını ifade etti.



Sohbet ettiği yaralı gençten, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını dinleyen Abdülhamit Gül, darbe girişimi karşısında milletin destan yazarak ülkesine sahip çıktığını söyledi. Darbe girişiminin Türkiye’nin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirten Gül, "Bu darbe girişimi Türkiye’yi Suriye yapma ve işgal etmeye yönelik bir üst aklın bir planıydı. FETÖ terör örgütü de bunların bir maşası olarak böyle girişimde bulundular. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun. Onlar ve tüm halkımız o gün bu ülkeyi, bu vatanı hainlere teslim etmemek için sokaklara çıktılar ve canları pahasına bu ülkeyi korudular. Milletimizde bu iman ve bu güç oldukça hiç kimse bu ülke üzerine asla oyun oynayamaz" diye konuştu.



Askeri darbe girişimine kalkışan FETÖ üyesi teröristlerin bir insana taptığını ve İslam diniyle alakaları olmadığını savunan Abdülhamit Gül şöyle dedi:



"Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler o gün bir tuzak kurdu. Ama Allah’ın tuzak kuracağını hesaba katmadılar. Çünkü onların İslam ile hiçbir alakası yok. Onların dini başka, onların İslamı ve ilahı başka. Onlar bir insana tapıyor. Ama o gün sokağa çıkan tüm milletimiz Allah’a tapıyor. Farkımız bu, yanına Allah’ı alandan başka hiç kimse başarılı olamaz. Bu milletin 15 Temmuz gecesi nasıl destanlar yazdığını görenler; 'Allah’ın izniyle artık sırtımız yere gelmez' dedi. İnşallah Türkiye’de bir daha böyle acıları hiçbir şekilde yaşamayız."

