FETÖ'cü öğretim üyelerinin aldığı maaş dudak uçuklattı

AÜ Eğitim Fakültesi’nde formasyon programı kapsamında 3 öğretim üyesine yapılan ödemelerin uygunsuz olduğunu öne süren bir öğretim üyesi, rektörlüğe şikayet dilekçesi verdi. Dilekçesinde kendisi de koordinasyon hizmeti komisyonunda yer almasına rağmen eski dekan Prof.Dr. Mimar Türkkahraman ile dekan yardımcıları Doç.Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç.Dr. Fatma Gök’e verilen maaşın aynı oranda kendisine yatmadığını belirten öğretim üyesi, söz konusu kişilere 2015 yılında 55’er bin lira aylık maaş ödendiğini belirtti.

YÖNERGEYE GÖRE ÖDEMELER YAPILMIŞ



Soruşturma sonucunda Prof. Dr. Mimar Türkkahraman, Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve Doç. Dr. Fatma Gök’e ’Koordinasyon hizmeti ücreti’ adı altında 2015 yılında 55’er bin lira aylık verildiği ve yine önceki yıllarda da yüksek maaşlar verildiği tespit edildi. Ancak yapılan ödemelerin yönergeye uygun olduğu tespit edilince rektörlük bu üç öğretim üyesine uyarı cezası verdi.



2 YILDA 1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE



Eski dekan ile dekan yardımcılarının, birim puanı yüksek olan ’koordinasyon hizmeti’ adı altında aylık 137 saat mesai yaptıklarını gösterdiği kaydedildi. 3 öğretim üyesinin bu yolla son iki yılda 1’er milyon TL’nin üzerinde parayı hesaplarına geçirdiği, aldıkları paranın görülmemesi için ödeme cetvelini ve ders programını gizli tuttukları öne sürüldü.



BİLGİSAYAR TUTARI KABUL ETMEMİŞ



Üniversitedeki formasyon uygulamasında öğretim üyelerine yatan maaşı hesaplayan bilgisayar programının yüksek maaşlara izin vermediği, ancak 3 öğretim üyesinin sisteme elle (manuel) rakamları girdiği ileri sürüldü.



BİRİ GÖZALTINDA DİĞERİ ARANIYOR



Uyarı cezası verilen eski dekan Prof.Dr. Türkkahraman geçen cuma günü Akdeniz Üniversitesi’ne düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında aranan ve 1 haftadır fakülteye uğramayan Doç.Dr. Mehmet Erdoğan’ın firari olduğu kaydedildi.DHA