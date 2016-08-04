FETÖ'cü Muhafız Alayı komutanının itirafları

Ankara'da TRT ve Genelkurmay gibi kritik kurumların ele geçirilmesi planlarının yapıldığı, darbecilerin silahlandırıldığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın ifadesine ulaşıldı. Kendisinin FETÖ'cü olmadığını ve kandırıldığını savunan Barış, ifadesinde özetle şunları söyledi:

100'ER KİŞİLİK 3 BİRLİK HAZIRLADI: 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı'na atandım. Bu göreve beni kimin önerdiğini bilmiyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, salı günü (12 Temmuz) beni arayarak koruma tatbikatı yapılacağını söyledi. Bunun üzerine 'alarm' tatbikatı ile 'koruma' tatbikatını birleştirdim. 15 Temmuz günü öğleden sonra Genelkurmay Karargâhı'na Orhan Yıkılkan Albay'ın yanına giderek tatbikatı ne zaman yapacağımızı sordum. '24.00'te yapacağız, sen birliklerini hazırla" dedi. Ancak 21.00 sularında Orhan Yıkılkan dahili hattan ve cep telefonumdan beni aradı, tatbikatın erkene alındığını, 21.00'de başlayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 100'er kişiden oluşan 3 birliğimi topladım.

SİSTEMDEN 3 MESAJ GELDİ: Bu sırada sistem üzerinden bize 3 ayrı mesaj geldi. Mesajın ilkinde Silahlı Kuvvetler'in yönetime el koyduğu ve sıkıyönetim ilan edildiği yazıyordu. İkinci mesajda; sıkıyönetimde görevlendirilen bazı generaller ve karargâh sorumluları yazıyordu. Üçüncü mesajda; atama listeleri ve sıkıyönetim emri yazıyordu. Ben bunları görünce dahili hattan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nü aradım, telefonu Orhan Yıkılkan açtı. Bana içeriklerin doğru olduğunu tatbikat durumunun fiili duruma geçtiğini söyleyerek, "Gereğini yapın" dedi. Bana, TRT'ye ekibimi göndermemi söyledi.

BİRLİKLERİ GENELKURMAY'A GÖNDERDİM: Kara Harp Okulu Tabur Komutanı Yarbay Ümit Gencer, bir gün önce benden 10 kişilik uzman çavuş ekibi istemişti. Ben de kendisine 22.00 sularında 10 kişilik ekip verdim. Ümit Gencer, 10 uzman çavuş ile TRT nizamiyesini ele geçirmek için gitti. Ayrıca benim yardımcım Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki 100 kişilik grubu TRT'ye gönderdim. TRT'ye giden ekip takviye isteyince alayımdaki komutanlardan Piyade Binbaşı Osman Koltarla refakatinde emir komutasındaki ikinci 100 kişilik ekibi TRT'ye gönderdim. Saat 23.00 sularında Genelkurmay'dan Orhan Yıkılkan Albay beni aradı ve 100 kişilik takviye ekip istedi. Bunun üzerine de Piyade Binbaşı Fedakar Akca emir komutasındaki 100 kişilik grubu Genelkurmay'a gönderdim.

ALBAY YAZICI'NIN BEYANLARI: (Girişiminin olduğu gün Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile bir yere gidip gitmediğinin sorulması üzerine) Yazıcı izinde olduğu için yanıma geldi. Bahçede onunla kahvaltı yaptık. Kahvaltı sırasında ona Cumhurbaşkanı'nın programının nerede olduğunu sordum. Bana Cumhurbaşkanı'nın güneye gideceğini söyledi. Ben kendisine nereye gideceğini sormadım, o da bana söylemedi. (Yazıcı ifadesinde, "Barış, Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı oteli sordu, Grand Yazıcı Oteli'nde tatil yaptığını söyledim" demişti. Bunun hatırlatılması üzerine) Ben Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin ismini sormadım. Yazıcı'nın aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu konumu da kimseye söylemedim. Cumhurbaşkanı'nın suikasta uğradığını şu anda öğrendim.

KABAHAT BENDE: Ben kandırıldım. Bir muhakeme hatası yaptım. Sütten çıkmış ak kaşık değilim. Emir-komuta zinciri içerisinde hareket ettiğimi düşündüm. Bunun bedelini ödemeye hazırım. Ayrıca ben TRT ve Genelkurmay'a görevli olarak tatbikat kapsamında gönderdiğim er, erbaş ve uzman çavuşların sorumluluğunu almaya hazırım. Onların bir kabahati yoktur. Kabahat bende, birlik komutanlarında ve onların yardımcılarındadır.

'NAMAZ KILMIYORUM'

"Fetullah Gülen'i medyadan tanırım. Kendisiyle hiç görüşmedim. Fetullah Gülen benim için kendisini 'hoca' diye tanıtan, ülkeye zarar veren yapının başıdır. Ben namaz kılmıyorum, cumaya da gitmiyorum. Arada oruç tutarım." (Habertürk)