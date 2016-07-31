FETÖ soruşturmasında gözaltına alındılar! Aralarında merkez valiler de var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturması kapsamında bazı merkez valilerinin de arasında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında bazı merkez valilerinin de arasında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, FETÖ soruşturması çerçevesinde merkez valileri, vali yardımcıları, hukuk müşavirleri ve mülkiye müfettişlerinden oluşan 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Polis, şüphelilerden şu ana kadar 33'ünü gözaltına aldı.
Gözaltı kararıyla, şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri de yürütüldüğü kaydedildi. Kaynak: AA