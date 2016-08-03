FETÖ soruşturmasında 119 iş adamının mal varlıklarına tedbir konuldu

Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı, aralarında arananların da bulunduğu 119 iş adamının mal varlıklarına tedbir konuldu.

Şüpheliler, taşınmazları, ulaşım araçları, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesapları, alacakları, kıymetli evrakı, ortağı bulundukları şirketteki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleri üzerinde tasarrufta bulunamayacak. Kaynak: AA