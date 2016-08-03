Emniyetten ihraç edilen eski KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana ve Hatay'da "MİT tırlarının durdurularak aranması"na ilişkin soruşturma kapsamında emniyetten ihraç edilen dönemin Hatay Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Eyüp Karaçoban, Manisa'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT tırlarının durdurularak aranması soruşturması kapsamında emniyetten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Eyüp Karaçoban'ın Soma ilçesindeki yakınlarının yanında olduğu bilgisine ulaştı. İlçeye giden ekipler, Karaçoban'ı gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen Karaçoban, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay'a gönderildi. Kaynak: AA