İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Emniyetten ihraç edilen eski KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

Emniyetten ihraç edilen eski KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

Emniyetten+ihra%C3%A7+edilen+eski+KOM+%C5%9Eube+M%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC+g%C3%B6zalt%C4%B1na+al%C4%B1nd%C4%B1

"MİT tırlarının durdurularak aranması"na ilişkin soruşturma kapsamında emniyet teşkilatından ihraç edilen dönemin KOM Şube Müdürü Karaçoban, Manisa'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana ve Hatay'da "MİT tırlarının durdurularak aranması"na ilişkin soruşturma kapsamında emniyetten ihraç edilen dönemin Hatay Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Eyüp Karaçoban, Manisa'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT tırlarının durdurularak aranması soruşturması kapsamında emniyetten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Eyüp Karaçoban'ın Soma ilçesindeki yakınlarının yanında olduğu bilgisine ulaştı. İlçeye giden ekipler, Karaçoban'ı gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen Karaçoban, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay'a gönderildi. Kaynak: AA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

En Çok Okunanlar