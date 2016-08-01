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Elazığ'da 13 askeri personel tutuklandı

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Elazığ'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 13'ü tutuklandı.

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 13'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı ile 8. Kolordu Komutanlığında görevli 15 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. AA

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