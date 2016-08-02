PETKİM'e FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Okan Bato tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, erken saatlerde PETKİM'in yerleşkesine geldi.

Ekipler, yerleşkedeki lojmanlarda arama başlattı.

Savcılıkça, aralarında şirket üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, İzmir'in yanı sıra İstanbul ve Manisa'yı da kapsayan operasyonda 11 zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut, istifa etmesinin ardından İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şirkette bazı üst düzey yöneticiler de istifa etmiş, 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla görevden alınmıştı.AA