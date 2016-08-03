Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne dev hazırlık

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş en büyük ses sisteminin hazırlandığı mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.

Alınan bilgilere göre miting için yapılan hazırlıklar şu şekilde:

TEKNİK HAZIRLIKLAR

• Alanda 60 m. Genişliğinde 16 metre yüksekliğinde sahne kuruluyor.

• Alanda ses sistemi, led ekranlar ve arama noktalarındaki kapıları beslemek üzere 54 adet jeneratör kullanılacak.

• Ses sistemi için 300 kişilik bir ekip 3 gün çalışarak hazırlık yapacak. Aynı ekip miting günü de görev yapacak.

• Ses sistemi için 20 adet ses sistemi kulesi kurulacak.

• Bugüne kadar Türkiye'de kurulmuş en büyük ses sistemi kuruluyor. 1 milyon gücünde watt seslendirme sistemi kuruyoruz.

• Alanda 22 adet led ekran kurulacak.

• Temizlik, malzeme dağıtımı, alan hazırlıkları, teknik ekip, organizasyon ekibi dahil (polis hariç) yaklaşık 13.000 kişi görev yapacak.

Alana girişler

1- Karayolu ile gelenler için Kazlıçeşme girişi yönünden

2- Marmaray'la gelenler için Marmaray yönünde

3- Deniz yolu ile gelenler için deniz tarafından olmak üzere 3 ana giriş kapısı olacak.

4- Ayrıca protokol girişleri için 1 nokta

5- Basın için 1 nokta

6- Engelli vatandaşlarımız için 1 nokta belirlendi.

102 ambulans

102 adet kara ambulansı, 1 adet deniz ambulansı görev yapacak. Ayrıca helikopter ambülans hazır olacak.

728 sağlık personeli ve 20 adet itfaiye aracı alanda görev yapacak.

Deniz yolu ile Miting Alanı'na

Silivri

Bakırköy

Yenikapı

Sirkeci

Eyüp

Sütlüce

Haliç Kongre Merkezi,

Beykoz

Üsküdar ve Kadıköy

Pendik

Adalar iskelelerinden hareket edilecek.

Engelli vatandaşlar için 50 otobüs tahsis edildi.

Otobüsler için Kazlıçeşme'de park alanı ayrıldı. Otobüslerle gelen katılımcılar Kazlıçeşme'den Yenikapı Miting alanına yürüyerek gelecekler. Yaşlı ve çocuklar için, ayrıca kullanmak isteyenler için 20 adet otobüs iki nokta arasında ring seferleri yapacak.

Yol boyunca su istasyonları ve ikram alanları kurulacak.