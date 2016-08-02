Darbeciler yüzerek Yunanistan’a kaçacaktı 

Mustafa İnci

Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenledikten sonra kaçan darbeci askerlerden 9'u Muğla'nın Ula İlçesi'nde gece saatlerinde, 2 firari asker ise dün sabah saatlerinde yakalandı. Birisi ağaçta diğer ise mısırların arasında gizlenen darbeci askerler, Çetibeli Jandarma Karakolu’na getirildi. Böylece yakalanan firari askerlerin sayısı 11 oldu. Son firari asker olan Burkay Karatepe'nin ise 11 kişilik gruptan ayrı hareket ettiği ve başka bir bölgede gizlendiği iddia edildi. Öte yandan yakalanan 9 askerden bazılarının, Çetibeli Jandarma Karakolu'ndaki gözaltı fotoğrafları ortaya çıktı.

Teslim olmayı düşünmedik

Darbeci 11 askerin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı.Emniyetteki ifadelerinde , "Amacımız denizden yüzerek Yunanistan'a geçmekti. Bölgeyi bilmediğimiz için bu konuda başarılı olamadık. Özellikle gündüzleri saklanıp, geceleri yürüyorduk. Günler geçmeye başlayınca su ve yiyecek ihtiyacımızı karşılayamaz hale geldik. Her gün gruplar halinde boş evlere girip, bulduğumuz yiyecekleri çalıyorduk. Tarlalardan topladığımız karpuz ve mısırlar birkaç günlük yiyecek ihtiyacımızı karşılıyordu. Teslim olmayı hiç düşünmedik. Kaçabildiğimiz kadar kaçacaktık" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Erdoğan için argo konuştular

Erdoğan'ın oteline saldırı düzenleyen askerlerin, otelin yerini bulmak için bir süre rehin aldığı kişinin yat kaptanı ve otel işletmecisi Atilla Barbaros Teoman olduğu ortaya çıktı. Barbaros " İlk başta Erdoğan'ı korumak amacıyla geldiklerini düşündüğünü belirterek, şunları anlattı.

Git yoksa ölürsün dediler

Teoman “Bana Erdoğan'ın yerini kabaca sordular. Ateş etmeleri, sürekli, sert tavırları ve Cumhurbaşkanı için argo cümleler kullanmaları sebebiyle kötü niyetli olduklarını anladım. 23 asker saydım, otelin önüne gelince 'Hadi git, yoksa ölürsün' dediler. Ben de hızla uzaklaştım. Çok korktum"diye konuştu.

45 kilometre uzakta ele geçtiler

Binbaşı Şükrü Seymen ile birlikte İsmail Yiğit, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk,Murat Köse, Enes Yılmaz, Mehmet Demir; Teğmen Muhammet Burak İpek gece saatlerinde Mustafa Serdar Özay ile Muammer Gözöbüyük’te sabah saatlerinde yakalandı. Bir asker ağaç üstünde ele geçirilirken darbeciler saldırılan otelden 45 km ötede yakalandılar.

Bir tek o kaldı

Erdoğan'a saldırı düzenleyen suikastçi timinden yakalanmayan sadece bir asker kaldı. Burkay Karatepe'nin 11 kişilik gruptan ayrı hareket ettiği ve gizlendiği iddia edildi.