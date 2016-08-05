Darbeci Binbaşı Şükrü Seymen kimdir

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan darbeci askerleri yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 31 Temmuz tarihinde alınan bir ihbar üzerine Marmaris'te başlatılan çalışmalarda 11 darbeci asker daha yakalandı. Yakalanan askerler arasında, kaçan gruba komuta eden Binbaşı Şükrü Seymen'de yer aldı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile saklandıkları mısır tarlası ve tarlanın kenarındaki su menfezinde yakalanan 9 darbeci asker, Çetibeli Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirilen işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Üniformalarıyla yakalanan darbeci askerler için, Çetibeli Jandarma Karakolu'n poşetler içerisinde sivil kıyafetler getirildi. Üniformaları çıkartılarak sivil kıyafetler giydirilen askerler, sivil olarak karakoldan çıkartıldı.

DARBECİ BİNBAŞI ŞÜKRÜ SEYMEN YAKALANDI

Geniş güvenlik önlemleri altında jandarma karakolundan çıkarılan 9 darbeci askerler arasında 37 kişilik suikast timinin başında olduğu iddia edilen Binbaşı Şükrü Seymen'in de olduğu öğrenildi. Binbaşı Seymen, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Yakalanan darbecilerin kimlikleri belirlendi Binbaşı Şükrü Seymen ile birlikte son operasyonda yakalanan darbeci askerlerin Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Bahadır Sagun ve Mehmet Öztürk olduğu öğrenildi. Sabaha karşı ayrı bir operasyon ile yakalanan diğer iki darbecinin Mustafa Serdar Özay ve Muammer Gözübüyük olduğu, 37 kişilik suikast timinin son firarisi olan Burkay Karatepe'nin ise 11 kişilik gruptan ayrı hareket ettiği iddia edildi.

ŞÜKRÜ SEYMEN KİMDİR?

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak görev yapan darbeci Binbaşı Şükrü Seymen, FETÖ'nün boşanma fetvasına uyarak boşanan yaklaşık 300 darbeci asker gibi bir süre önce eşinden ayrıldı. Gülen'in fetvası doğrultusunda FETÖ üyeleri, darbenin başarısız olması halinde, önlem amacıyla eşlerinden boşanarak mallarına el konulmasını önlemeye çalıştıkları belirtildi.

Ankara'da gözaltına alınan itirafçı Başyaver Levent Türkkan'ın odasında yapılan aramalarda bu yönde çeşitli belgeler bulunmuştu. Belgelere göre, 4 subayın, "darbenin başarısız olma ihtimali nedeniyle deşifre olmamaları için hakim olarak görev yapan eşlerinden boşandıkları anlaşılmıştı.