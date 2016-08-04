Darbe kalkışmasını müjdelemişler

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Kırklareli il finansörü olarak değerlendirilen şüpheli Hakan A'nın ifadesine ulaşıldı. Etkin pişmalık hükümlerinden yararlanmak isteyen Hakan A, örgütle ilgili önemli itiraflarda bulundu. Hakan A.'nın ifadesinde dikkat çeken açıklamalar yer aldı. Hakan A., örgütün yurtlarında toplantıların yapıldığı odada etrafta bulunan diğer çekyatların yanında bir de tek koltuk bulunduğunu ve bu koltuğun manevi olarak teröristbaşı Fetullah Gülen'i temsil ettiğini söyledi.

ŞİRKETİM GÜLEN'E AİT

Hakan A.'nın açıklamaları şöyle: “Fetullah Gülen isimli şahsı görmüşlüğüm vardır. Amerika'ya ziyarete götürdüklerinden dolayı kendisini gördüm.Hiçbir zaman lanse edilmesede yönetim kurulu başkanı olduğum şirketin Fetullah Gülen cemaatine ait olduğunu biliyorum. Ama bu bizim aramızda hiçbir zaman dile getirilmez. Hep gizli tutulurdu. Ama herkes bunun böyle olduğunu bilir.

BAĞLANTILARIMIZ VAR

Şuayip bir gün sohbet esnasında bana iki parmağınla (işaret ve orta) sağ omzunu göstererek bizim ilgilendiğimiz arkadaşlar var dedi.Tahmin ediyorum ki bana asker ya da polis rütbelerini anlatmak istedi. Bunları şimdi daha rahat anlayabiliryorum. 'Bizim heryerde bağlantılarımız var haberiniz olsun' mesajını bize iletti.

TEMSİLİ KOLTUĞU VARDI

Salı akşamları öğrenci yurdunda ya da Fem Dershanesinde toplantılar olurdu. Bu toplantıları bazen Şuayip bazen de Abdülkadir organize ederdi. Günün şartlarına uygun olarak zekat, fitre, sadaka, kurban konuları konuşulur ya da fakir öğrenciler okutulacak, yardım yapılacak, şeklinde dini sohbetler yapılarak daha sonra yardım talebinde bulunurlardı. Hizmete bağlı yurtlarda toplantı odalarında etrafta bulunan diğer çekyatların yanında birde tek koltuk bulunur. Bu koltuk manevi olarak Fetullah Gülen'i temsil eder. Ancak ilin en yetkilisi yani şu anki Genel Müdür olan Şuayip geldiğinde Gülen'i temsilen onun maneviyatını hissettirmek için oraya oturur ve konuşmayı o yapar.

ALEVİ DEDESİ GİBİ ŞAKİRT

Tahminen geçen yıl Abdülkadir beni Emre Yurdakul'u İstanbul'un Avrupa yakasında Avcılar olabilir ama bundan emin değilim. Beni çok katlı bir iş hanı gibi olan yere getirdi. Burada kendisini Alevi Bektaşi dedesi olarak tanıtan yaşlı sakallı bir şahıs bize Alevilik, Aleviliğin çeşitleri hakkında yaklaşık yarım saat kadar sohbet etti. Buradaki ayrı bir oda da cem yapılan ibadet odalarına benziyordu. Biz burdan çıkarken Abdülkadir bize dönerek, 'siz bakmayın bunun Alevi dedesi gibi gözüktüğüne, aslında bu şakirttir' dedi. Şimdi anlıyorum ki, bu şahıs takiye yapan, yeri geldiğinde toplumu yani Alevi kesimi etkileyebilecek, sözünü dinletecek, belki de bunların hain emellerine katkı sağlayacak biri olabilir

BU YAZ SIKINTILAR GEÇECEK

Bana 'bu yaz sıkıntılar geçecek, bak göreceksin, hizmet hareketi rahatlayacak, haklılığımız ortaya çıkacak' diyorlardı. Ben o zamanlar bu sözleri o zamanlar içinde bulunduğum hizmet hareketinin aklanacağı diye atılan iftiralardan kurtulacağız diye yorumluyordum. Ancak şimdi bu son olaylardan sonra düşünüyorum ki, belkide bunlar 15 Temmuz'u işaret ediyorlardı. (Sabah)