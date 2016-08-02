Osman Özsoy darbeyi birgün önceden ima etti

FETÖ’nün medya ayağında yer alan Osman Özsoy, darbe girişimini bir gün önceden TV programında dile getirdi. 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimine yönelik devamlı atıf yapan sözde profesör Osman Özsoy, halkın evden dışarı çıkamayacağını söyledi. Peki darbe girişimini 1 gün önce söyleyen Osman Özsoy kimdir? Prof. Dr. Osman Özsoy'un 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ terör örgütüne yaptığı güzellemelerin videosu ortaya çıktı. Osman Özsoy, AK Parti'ye oy veren, yüzde 50 diye tabir edilen insanların sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde kendilerini savunmak için sokağa çıkmayacağını söylüyor, bu kişilerin demokrasi için mücadele etmeyeceğini öngörüyor.

Osman Özsoy kimdir?

Prof. Dr. Osman Özsoy Kimdir? 1965 yılında Bartın'da doğan Osman Özsoy, ilkokulu Bartın’da, ortaokulu Zonguldak’ta ve lise öğrenimini de İstanbul Kadıköy’de yaptı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Osman Özsoy, 1990 yılında Yüksek Lisans Programını, 1995 yılı sonunda da uzun arşiv çalışmalarının ardından Doktorasını tamamladı. Doktora çalışması sırasında Osmanlı Devleti’nin son 30 yılına ait basınını taradı, ayrıca Osmanlı Arşivleri’nde incelemelerde bulundu. 1982 yılından buyana çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi ve araştırması yayınlandı. Hizmet İçi Eğitim Programları geliştirdi.