Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeye karşı halka çağrısı FETÖ'cü yazarı şoke etti

Açıklamalarından darbenin mutlak suretle başarılı olmasını beklediği belli olan Kerim Balcı, Erdoğan'ın halkı sokağa davet ettiğini öğrendikten sonra, "bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelen bir şey mi?" diye sunucundan teyit istiyor. Bir süre sessiz kalan Balcı ardından skandal açıklamalar yapıyor. Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasının vahim hata olduğunu kaydeden, teröristbaşı Fetullah Gülen'in kalemlerinden Balcı darbeyi püskürten halkı da, “bizim halkımız bırakın G3 kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez. Askerliklerini ücretli yaptılar" sözleri ile de küçük görüyor. Erdoğan'ın direnmek yerine cuntacı askerler ile “pazarlık" yapması gerektiğini vurgulayan yani teslim olmasını isteyen Balcı, “Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve söylediklerini herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten akli melekelerinin koruyacak bir durumda olduğunu zannetmiyorum" diyor.

'BANA CUMHURBAŞKANIMIZ İFADESİNİ KULLANDIRTTILAR'

Kerim Balcı, Erdoğan'ın CNNTürk'e bağlanarak halkı meydanlara ve havalimanlarına davet ettiğini öğrendiği zaman kendisini rezil eden şu tespitleri yapıyor:

"Cumhurbaşkanı, bir darbe gecesinde 'Cumhurbaşkanımız' ifadesini bana kullandırttı darbe yapanlar. Fakat eğer bu ifade doğruysa sözlerimi geri alıyorum. Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Eli silahlı insanların karşısına sivil insanları çıkarmak, geçmişte Suriye'de olduğu gibi Mısır'da olduğu gibi vahim hatadır. Bizim insanımız bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını, yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimiz büyük oranda zaten AK Parti yönetimi döneminde ücretli olarak yapmış bir toplumun evlatlarıyız, askerin karşısına toplum çıkarılmaz" diyor.

"AKLİ MELEKELERİNİ KORUYACAK DURUMDA DEĞİL"

FETÖ'cü yazar Kerim Balcı, Erdoğan'a akıl vererek darbeci askerler ile pazarlık yapması gerektiğini de söylüyor. "Askerin karşısına sen öncelikle bir pazarlıkla çıkarsın. Bu çok büyük bir hatadır. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza Cumhurbaşkanı içinde hissi durum ve itibariyle kendi kaderini tehlikeye atmamak için toplumun umumun kaderini tehlikeye atmak gibi bir hata içerisindeki. Mevcut şartlar içerisinde Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve söylediklerini herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten akli melekelerinin koruyacak bir durumda olduğunu zannetmiyorum. Kaynak: Yeni Şafak