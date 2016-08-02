Çavuşoğlu'ndan Avusturyalı bakana ders gibi sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'a cevaben yazdığı "Bu bir ültimatom değil Sebastian, bu benim kişisel fikrim. İfade özgürlüğü arkadaşım." mesajıyla ifade özgürlüğü dersi verdi.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN ÜLTİMATOMUNU KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Avusturyalı mevkidaşının kendisi ile ilgili yazdığı "Mevlüt Çavuşoğlu'nun ültimatomunu kabul etmiyor ve geri iade ediyorum. AB bağımlılıkla hareket edemez, kendi sınırlarını korumak zorundadır.' mesajını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında "Bu bir ültimatom değil Sebastian, bu benim kişisel fikrim. İfade özgürlüğü arkadaşım." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine verdiği mülakatta şunları kaydetmişti:

"2013 yılında Geri Kabul Anlaşması ile bağlantılı olarak vize serbestisine ilişkin anlaşmayı imzalamıştık. Ayrıca mart ayında AB ile Türkiye’ye geri getirilen her Suriyeli karşılığında başka bir Suriyelinin bir AB ülkesine yerleştirilmesinin öngörüldüğü anlaşmayı imzaladık. Bu formül işliyor. Ancak bunların hepsi vize serbestisine bağlı. Bu husus da 18 Mart tarihli anlaşmanın bir parçası. Bu bir tehdit değil. Eğer vize serbestisi uygulanmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması'nı ve 18 Mart’ta imzaladığımız anlaşmayı bir kenara bırakmak zorunda kalacağız."