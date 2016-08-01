Bursa'da FETÖ'nün 'İK'sına operasyon: 15 kişi tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon ile ortaya çıkarılan, devlet kurumlarına kendi elemanlarını yerleştirmek amacıyla kurulduğu ve insan kaynakları (İK) departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen bir dernekle ilgili soruşturma kapsamında, örgüt tarafından işe yerleştirildiği tespit edilen 3'ü kadın 29 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 29 kişiden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir insan kaynağı derneği ile operasyonda gözaltına alınan 11 yönetici ve çalışanın adreslerinde ele geçirilen yaklaşık 10 bin kişilik öz geçmiş havuzunu ve dijital materyalleri incelemeye aldı.

Dijital materyallerdeki şifreleri çözen ve öz geçmiş havuzundaki isimlerle karşılaştıran ekipler, 29 kişinin FETÖ tarafından fiziksel ve kişisel özelliklerinin uygunluğuna göre gelecekte örgütün amaçlarına hizmet etmek amacıyla bazı kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini belirledi.

Ekipler bu kapsamda öğretmen, polis, zabıt katibi, gardiyan ve vergi memurlarından oluşan 3'ü kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen öz geçmiş havuzu ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde, dernek yöneticilerinin, kendilerine öz geçmişini bırakan kişilerle mülakat yaptıkları, bu kişiler için FETÖ'ye yakınlıkları ve referanslarına göre 1'den 5'e kadar puan verdikleri tespit edildi. Bu puanlamaları öz geçmişlere not olarak düştükleri, yüksek puan alan kişileri örgütün amaçları doğrultusunda kamu kurumlarına yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında FETÖ tarafından işe yerleştirilenlerin tespit edilmesi çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Aralık 2015'te 4 aylık bir çalışmanın ardından FETÖ/PDY'ye insan kaynağı sağladığı iddiasıyla bir derneğe operasyon düzenlemişti.

Operasyonda dernek yöneticileri ve çalışanları S.K, R.B, O.T, B.G, H.Ç, T.B, Z.D, T.A, H.T, A.E, B.E, gözaltına alınmıştı. Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki dernek ofisinde ve gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel dokümana el koymuştu.

Ekipler, dernek yöneticilerin FETÖ/PDY'ye bağlı özel okul, dershane ve özel üniversitelerde okuyan ya da örgüte yakın kişiler vasıtasıyla referans olunan, FETÖ'ye hizmet edebilecek öğrencileri tespit ettiğini, bu öğrencilerin öz geçmişlerini bir havuzda topladıklarını belirlemişti.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin kişinin öz geçmişinin bulunduğu bir havuza ulaşılmıştı. Şüphelilerin, öz geçmişi havuza alınan kişilerle mülakat yaptıkları, zanlıların FETÖ/PDY'ye hizmet edecek kişileri bu yolla belirledikleri öne sürülmüştü. Belirlenen bu kişilerin, dernek yöneticileri tarafından fiziksel ve kişisel özelliklerinin uygunluğuna göre gelecekte örgütün amaçlarına hizmet etmeleri için polis ve askeri okul sınavlarına sokuldukları, kamu kurumlarında çalışan FETÖ/PDY'ye hizmet eden kişiler vasıtasıyla buralarda işe yerleştirildiği iddia edilmişti.

"Terör örgütüne üye olmak, eleman temin etmek, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, R.B ve Z.D. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.