Boydak Holding yöneticileri adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticileri Şükrü Boydak, İlyas Boydak, Bekir Boydak ve Halit Bayhan adliyeye sevk edildi.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında, önceki gün gözaltına 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çıkarılışı sırasında Mustafa Boydak'a destek veren bir kişiye vatandaşlar tepki göstererek üzerine yürüdü. Araya giren bazı kişilerce şahıs hastane çevresinden uzaklaştırıldı.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyonda Mustafa, Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak ile Halit Bayhan 29 Temmuz'da gözaltına alındı.

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Kaynak: AA