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Barzani'den skandal FETÖ kararı!

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eğitim Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait 20 okulun kapatılmayacağını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 20 okulun kapatılmayacağını duyurdu.

FETÖ OKULLARINI KAPATMAYACAĞIZ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç gündür medyada Kürdistan bölgesinde 20 okula sahip 12 bin 719 öğrenciye eğitim veren Işık Okullarının kapatılacağına dair iddialar yayınlanıyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu okulların kapatılması veya ileride nasıl yönetileceklerine dair hükümet tarafından bakanlıklarına herhangi bir resmi kararın gönderilmediğine yer verilerek, "Öğrencilerin genel menfaati her şeyin üstünde tutuluyor ve mevcut durumda okulların kapıları da kapatılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'NÜN RADYOSU DA VAR

FETÖ'nün IKBY'nin Erbil kenti başta olmak üzere Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde çeşitli eğitim kurumları bulunuyor. Bunun yanında örgütün Erbil merkezli Devran FM adında yayın yapan bir de radyosu var.

 

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