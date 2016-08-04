Bahçeli'nin kararı sonrası MHP harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın davetleri üzerine Yenikapı'daki demokrasi mitingine katılma kararı alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kararını Twitter'dan da duyurmuştu.

Kararın ardından MHP'nin sosyal medya hesapları da harekete geçerek, MHP seçmeni 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'na davet edildi.

MHP'nin resmi Twitter hesabından "Devlet milletiyle Yenikapı'da buluşuyor" twiti atıldı.

TÜRKİYE TARİHİNE DAMGA VURACAK ANLAR

İki partinin liderleriyle ve seçmenleriyle bir araya gelip, her ne kadar siyasi bir miting olmasa da, bir meydanda aynı coşkuyu yaşaması Türk siyasi tarihine damgasını vuracak.

CHP SEÇMENİ DE GELECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisi katılmasa da, bir heyet göndereceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Yenikapı'daki bu tarihi mitinge CHP seçmeninin de katılma ihtimali yüksek görünüyor.