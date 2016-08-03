Askeri okullardan nakil süreci için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına 22 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Tekin, 24 televizyonunda katıldığı canlı yayında, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile askeri liselerin kapatıldığını hatırlattı.

Kapatılan 5 askeri okul bulunduğunu söyleyen Tekin, bu okullarda, 10, 11 ve 12. sınıflara denk düşen sınıflarda toplam 3 bin 103 öğrencinin kaydının bulunduğunu belirtti.

Bu öğrencilerden il ve okul türlerine göre tercih alacaklarını bildiren Tekin, tercihlerin öğrencilerin liseye girdiği yıl SBS ya da TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun yerleştirme yapacaklarını hatırlattı.

Tekin, "Kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına 22 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları şart. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanları, resen yerleştireceğiz puanlarına göre." bilgisini verdi.

Sözleşmeli öğretmenlik için kılavuz yarın yayınlanacak

Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacağına dair açıklama yaptığını anımsatarak, buna ilişkin süreci başlattıklarını billdirdi.

Açığa alınan öğretmenler hakkında herhangi bir ihraç kararının verilmediğini, soruşturmalar neticesinde ihraç edilen öğretmenlerin belirlenmesinin ardından öğretmen ihtiyacına ilişkin sayının yeniden tespit edileceğini ifade eden Tekin, ilk etapta alınacak sözleşmeli öğretmen sayısının 15 bin olduğunu aktardı.

Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer alacağı kılavuzun yarın yayınlanacağını belirten Tekin, "8 Ağustos tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen adaylarımızdan ön başvuruları alacağız." dedi.

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar için ülke genelinde 18 sınav merkezinde mülakat merkezleri kurduklarını söyleyen Tekin, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlayacaklarını ifade etti. Tekin, sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili genel koşullarda hiçbir değişiklik yapılmadığını vurguladı.

"Kopyaya bulaşanları zaten ihraç etmiştik"

Tekin, 2010 KPSS'de genel kültür-genel yetenek bölümlerinin iptaline ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Dün Sayın Başbakanımız da açıkladı. 'Kopyaya bulaşmayan, herhangi bir suç işlemeyen kimseyi mağdur etmeyeceğiz' dedi. 2010 KPSS ile kamuya atanan 80 bin dolayında kamu personeli var. Bakanlığımız bünyesinde de 45 bin dolayında öğretmen, 2010 KPSS skorlarını kullanarak atanmış durumda. Bu arkadaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Bunların içerisinden haklarında kopya sebebiyle soruşturma ya da yargı süreci devam eden sayı dışındakilerin etkilenmeyeceğini Sayın Başbakanımız zaten deklare etti. Bizim de elimizde o rakam belli zaten. Daha önce yargılama süreci devam ederken yargı makamları, mahkemeler bize bu rakamları isim isim bildirmişlerdi. Biz zaten bu arkadaşlarımızı ihraç etmiştik. Kopyaya karışmayanlar dışında hükümetimizin alacağı bir karar olursa bizim bakanlığımıza etkisi olmayacaktır. Bu anlamda kopyaya bulaşan, kopya nedeniyle yargılama sürecinde ismi olanları, kopya çektiği kesinleşen isimleri zaten ihraç etmiştik."