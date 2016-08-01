Adana’da ‘DAEŞ’ operasyonu

SONER KAN - ADANA

Adana’da terör örgütü DAEŞ’e darbe. Suriye’ye geçerek, burada terör örgütüne katılmak isteyen aralarında Tobago ve Trinidad uyruklu 9 kişinin bulunduğu kamyonet, Mersin’den yola çıkıp Adana’ya giriş yaptığı esnada durduruldu. Aracın Suriyeli sürücüsü Asem Hsseno ile birlikte diğer zanlılar gözaltına alındı. Hsseno tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 kişi de sınır dışı edildi.



DAEŞ’E KATILACAKLARDI

Mersin’den yola çıkan 33 MB 859 plakalı kamyonet ile yabancı uyruklu kişilerin, Suriye’deki savaş bölgesine götürülerek, burada terör örgütü DAEŞ saflarına katılacağı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye basarken, söz konusu kamyonet de Adana’ya girer girmez D-400 Karayolu’nda durduruldu.



SINIR DIŞI EDİLDİLER

Suriye uyruklu Asem Hsseno’nun, kullandığı kamyonetle Trinidad ve Tobago uyruklu 9 kişiyi taşıdığı ortaya çıktı. Hsseno gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kişiler de Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi ve buradaki işlemlerinin ardından da sınır dışı edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Asem Hsseno da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.