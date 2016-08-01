ABD Genelkurmay Başkanı'ndan darbe girişimine kınama!

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un, Başbakan Yıldırım'la görüşmesinde 15 Temmuz'daki menfur terörist darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını, bu ziyareti, ülkesinin Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini, ABD'nin Türkiye'deki demokratik sisteme desteğinin tam olduğunu ve ABD makamlarının, Türk makamlarıyla işbirliğinin askeri alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edeceğini ifade ettiği bildirildi.AA