6 gazeteciye Dumanlı gerekçesi

Hilal YILDIRIM

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zaman gazetesinin yazarlarına karşı başlatılan soruşturma kapsamında 47 gazeteci hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınan Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Lale Kemal ve Mustafa Ünal önceki gece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAZILARINDA YAPIYI ÖVDÜLER

6 gazetecinin tutuklama gerekçesinde, FETÖ üyelerinin silahlı kuvvetler içerisindeki unsurlarının ülke yönetimine, yöneticilerine ve anayasal kurumlarına kalkışma yapmaları sonrasında yapılan soruşturmalarla ilgili, ve daha öncesinde örgüte mensup olduğu tespit edilen Zaman Gazetesi’nde bu yapıyı övücü yazılar yazdıkları, emniyet ve yargı makamlarının örgüte yönelik soruşturmalarını yazılarında eleştirdikleri anlatıldı. Gazete yöneticileri olan Ekrem Dumanlı hakkında soruşturma açıldığı halde gazetecilerin örgüt mensuplarını övücü yazılar yazdıkları, bu yapının silahlı unsurlarının bulundukları bildikleri halde aynı yapı içerisinde bulunmaya devam ettikleri belirtildi.

Terör örgütü üyeliği suçlaması

Önceki gün hakim kar;ısına çıkan Zaman Gazetesi’nin 6 yönetici ve yazarı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.