21 hakim-savcı bulunamıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürülen soruşturmada İstanbul Adalet Sarayı’nda ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görevli 135 hakim ve savcıdan mahkemeye sevk edilen 81’i tutuklandı. 35 hakim ve savcı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ergenekon Davası’na bakan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile Balyoz Davası’nın Savcılarından Hüseyin Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 21 hakim ve savcının ise aranmasına devam ettiği belirtildi.

İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR

Tutuklanan 81 hakim ve savcının işlediği iddia edilen suçlar şöyle, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hük?metini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak."

"DARBEYLE İŞİMİZ OLMAZ"

Hakim ve savcıların savcılık ifadelerinde, "Darbeyle işimiz olmaz, darbeyi şiddetle kınıyoruz. Fetullah Gülen ile anılmak hakaret ve rencide edici" dedikleri öğrenildi.

HAKİMİN ODASINDA BİR DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

öte yandan tutuklanan Hakim İlhan Karagöz ile tutuklanan 2 savcının odalarında yapılan aramalarda ’1 Dolar’ ele geçirildiği öğrenildi.

Hakim Karagöz, Balyoz Davası’nda delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi rapor hazırladıkları iddia edilen hakkında yakalama kararı bulunan TÜBİTAK eski 3 çalışanının yargılandığı davanın 4 Temmuz’da reddine karar vermiş, 572 sayfalık gerekçe yazmıştı. (AA)