200 kişi denildi ancak duyan koştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin emekliler için yaptıracağı 200 konutun kura çekilişi, başvuruda bulanan 2 bin 260 kişi arasında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi içindeki 400 kişilik sinema salonunda gerçekleştirilen kura çekilişine başvuruda bulunan emekliler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolması üzerine bazı emekliler ve yakınları dışarıda kaldı. Yoğunluk nedeniyle salon içinde ve dışında zaman zaman izdiham yaşandı.

Kurayı izlemek için gelen Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, TOKİ ve noter yetkililerine kura çekilişinin ertelenmesini veya başka bir alanda yapılmasını önerdi. Ancak yetkililer kuranın çekilmesi kararını verdi.

Salona giren ve kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Bazı kişiler, kurayı kazananlar arasında aynı aileden birden fazla kişinin bulunduğunu ileri sürerek itirazda bulundu.

Salon dışında kalan ve kültür merkezinin çevresindeki ağaçların gölgesinde kuranın tamamlanmasını bekleyenler, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını liste asıldığında öğrenecek.