1 dolarda paralel finans imamı
Kayyum’a devredilen hain yuvalarının parasını alan ve operasyonlar sırasında kaçmayı başaran Murat Kılıç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yakalandı.
DEVRİM TOSUNOĞLU
Yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen Kılıç ve diğer zanlıların yanlarında bulunan çantalar içerisinde 2 milyon 600 bin TL nakit para ele geçirildi. Örgütün finans imamı Murat Kılıç'ın evinde yapılan aramalarda da, F serisi 3 adet 1 Dolar para ele geçirildi. Kılıç'ın 1 Doların ortasında yer alan fotoğraflı bölüme kendi vesikalığını yapıştırdığı görüldü. Kılıç'ın abisi V.K.'nın evinde de 50 milyon değerinde çek, senet, değerli kağıt ve himmet para akışını gösteren notlar bulunduğu öğrenildi.