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1 dolarda paralel finans imamı

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Kayyum’a devredilen hain yuvalarının parasını alan ve operasyonlar sırasında kaçmayı başaran Murat Kılıç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yakalandı.

DEVRİM TOSUNOĞLU  

Yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen Kılıç ve diğer zanlıların yanlarında bulunan çantalar içerisinde 2 milyon 600 bin TL nakit para ele geçirildi. Örgütün finans imamı Murat Kılıç'ın evinde yapılan aramalarda da, F serisi 3 adet 1 Dolar para ele geçirildi. Kılıç'ın 1 Doların ortasında yer alan fotoğraflı bölüme kendi vesikalığını yapıştırdığı görüldü. Kılıç'ın abisi V.K.'nın evinde de 50 milyon değerinde çek, senet, değerli kağıt ve himmet  para akışını gösteren notlar bulunduğu öğrenildi.  
 

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