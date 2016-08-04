1 dolarda paralel finans imamı

DEVRİM TOSUNOĞLU

Yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen Kılıç ve diğer zanlıların yanlarında bulunan çantalar içerisinde 2 milyon 600 bin TL nakit para ele geçirildi. Örgütün finans imamı Murat Kılıç'ın evinde yapılan aramalarda da, F serisi 3 adet 1 Dolar para ele geçirildi. Kılıç'ın 1 Doların ortasında yer alan fotoğraflı bölüme kendi vesikalığını yapıştırdığı görüldü. Kılıç'ın abisi V.K.'nın evinde de 50 milyon değerinde çek, senet, değerli kağıt ve himmet para akışını gösteren notlar bulunduğu öğrenildi.

