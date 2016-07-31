Van Persie Monaco rövanşında da yok

Bonuslar hariç yıllık maliyeti tam 5.6 milyon Euro (18.5 milyon TL) olan Robin Van Persie, Fenerbahçeliler’in en çok katkı beklediği isim. Ancak Hollandalı futbolcu değil gol atmak, takımla antrenmana bile çıkamıyor. Sezonu mutsuz açan ve Topuk Yaylası kampının neredeyse yarısında takımdan ayrı çalışan Van Persie, El Faysl ile yapılan hazırlık karşılaşmasında oyuna girdikten 15 dakika sonra sakatlanmıştı.

Arka adalesinden problem yaşayan tecrübeli futbolcu, ağrıları bir türlü atlatamadı. Monaco ile oynanacak rövanşta sahada olması planlanan Persie’nin 4 Ağustos’taki maçta forma giymesi neredeyse imkansız. Persie’den gelen son haberler hem teknik heyetin hem de yönetimin sabrını taşırırken, yıldız oyuncuyla ilgili her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

Maaşı problem

Persie her ne kadar kariyerine Fenerbahçe’de devam edeceğini söylese de, cazip bir teklif gelmesi halinde yönetim Hollandalı futbolcuyu satacak. Özellikle İngiliz takımlarının peşinde olduğu Van Persie için istenen bonservis bedeli 8-10 milyon Euro arası. Ancak deneyimli futbolcunun yüksek maaş maliyeti görüşmeleri tıkıyor.

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