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Serdar Taşçı, Beşiktaş'a önerildi!

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Geçen sezonu Bayern’de kiralık geçiren Spartak Moskovalı stoper, “Rusya’dan ayrılmak istiyorum” dedi. Menajeri Beşiktaş’a önerdi.

Stoper için pek çok ismi listesine alan Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Rus haber sitesi Sport Ekspress, Spartak Moskova'nın Türk asıllı savunmacısı Serdar Taşçı'nın Beşiktaş'a önerildiğini duyurdu. Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık geçiren futbolcunun menajerine "Rusya'dan ayrılmak istiyorum. Bana acilen kulüp bul" demesi üzerine Türkiye şampiyonuna tecrübeli ismin teklif edildiği bildirildi.

Trabzon da istemişti

Haberde Beşiktaş'ın Serdar'ın yeni durağı olabileceğinin altı çizildi. Türk asıllı Alman stoper geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un da gündemini uzun süre meşgul etmişti. Defans transferinde önceliği Lazio'lu Mauricio'ya veren siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in Serdar kararı merakla bekleniyor. Fotomaç

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