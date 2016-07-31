Şenol Güneş: Balotelli'yi istemem Gomez kalsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eibar karşılaşmasının ardından birçok konuya açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli'nin transferine olumlu görüş vermediğini ifade etti:

"Mario Balotelli benim hiç gündemimde olmadı. Birinin gündeminde var mı? Bilmiyorum. Ama benim dünyamda olmadı. Benim bildiğim bir şey yok... Balotelli'yle ilgili hiçbir olumlu görüşüm olmadı. Nasıl olsun bundan sonra... Gomez'in gitme sebebini bilmiyorum. Bir oyuncu şartlar itibarıyla gelir, başlar ve gider. Buna saygı duyarım. Ama mazeretler doğru değil. Demek ki; böyle bir tercih kullanmıştır.

OLAYLAR ONUN BAHANESİ!

Olaylar öncesinde de gitmeyi düşündü ki; kulüple anlaşmadı. 'Niye gittin ki?' demek doğru değil. Bize katılmış ve gelişme kaydetmiştir. Kulübe de katkı sağlamıştır. Tabii bu karşılıklı olmuştur. Ama son kararı budur... İnsanlar kendi hayatlarından sorumludur. Bize imza attığında pişmanlık duymadı. İnşallah gittiği yerde de pişmanlık duymaz. Giderse 'Güle güle' derim. Ben gelenlere bakıyorum. Yine de olmasını isterdim. Ama gitti diye de dünyanın sonu değil. Var olan oyuncular var. Gelecek oyuncular var. Geçen sezon aynıydı."

DEVLER LİGİ İÇİN KADRO YETERSİZ

"Bütün arkadaşlar kamp dönemi içerisinde güzel çalıştılar. Hiç bir sorun olmadan, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Takım kadrosu olarak şu an lig için gerideyiz. Şampiyonlar Ligi için de çok gerideyiz...

Ama önümüzde zaman var. Bu kampta çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Takım kadromuz şekillendiği zaman genel durumu değerlendiririz. Şu aşamada bir şey söyleyemem. Bakacağız."

STOPER&FORVET OLMAZSA OLMAZ

"Buraya gelirken eksik oyucumuz vardı. Yani ne yapacağım şimdi, bağırıp, çağırayım mı? Elimde olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyorum. Genç takım oyuncularının yetenekleri var. Ama şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kapasiteleri yok. Hatta kadromuzda bulunan bir çok oyuncu da bu konuda sıkıntı olabilir. İdeal bir Şampiyonlar Ligi kadrosu, farklı bir kadrodur. Şu anda bizim yeterli kadromuz yok."

SAVUNMA AĞIRLIKLI BİR LİG OLACAK

"Quaresma fazla izin yapmadı. Bu sene anormal bir durum oldu. 1.5 aylık bir tatil dönemi oldu. Bunun nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Hazırlık dönemini sıkıştırdığınız zaman oyuncuyu da sıkıştırıyorsunuz. Oyuncuların hazır olanlarının avantajı olacaktır. Önümüzdeki sezon daha savunma ağırlıklı bir futbol oynanacak. Çünkü EURO 2016 buna özendirdi."