Riekerink Semih Kaya'yı sağ beke çekiyor

Henüz hedeflenen takviyelerin tam olarak yapılamaması nedeniyle bütçenin tümüyle buraya kaydırılmasını istemeyen Riekerink, gerekirse sağ bek sıkıntısını Semih Kaya ile çözmeye çalışacağını bildirdi. Yönetim bu hassasiyet karşısında hayli memnun. Ancak Semih’in bu sıkıntıyı çözüp çözemeyeceği meçhul.

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