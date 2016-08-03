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Riekerink Semih Kaya'yı sağ beke çekiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Linnes ve Sabri'nin performansından memnun kalmayınca, Semih Kaya'yı sağ beke kaydırmaya karar verdi.

Henüz hedeflenen takviyelerin tam olarak yapılamaması nedeniyle bütçenin tümüyle buraya kaydırılmasını istemeyen Riekerink, gerekirse sağ bek sıkıntısını Semih Kaya ile çözmeye çalışacağını bildirdi. Yönetim bu hassasiyet karşısında hayli memnun. Ancak Semih’in bu sıkıntıyı çözüp çözemeyeceği meçhul.

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