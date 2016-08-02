PSV, G.Saray'ın yıldızı Bruma için teklifini 8 milyon euro'ya çıkardı

Danimarka ve İsviçre kamplarındaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Armindo Bruma, yeniden PSV'nin radarına girdi.



Portekizli genç yetenek, Galatasaray'ın oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken; özellikle Manchester United karşısında attığı nefis gol PSV'nin yeniden harekete geçmesine neden oldu. Hollanda ekibinin, sarıkırmızılı yönetimin kapısını yeniden çaldığı belirtilirken, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için teklifini 6'dan 8 milyon euro'ya (Yaklaşık 27 Milyon TL) çıkardığı bildirildi.



"Galatasaray'la olan kontratıma saygılıyım" dese de Bruma'nın PSV'ye gitmeyi çok istediği sır değil. 21 yaşındaki oyuncu, bu isteğini bir kez daha yönetime iletirken şimdi gözler Galatasaray'a çevrildi.



BONUSA BAĞLI

Bruma'yı 15 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmese de Başkan Dursun Özbek'in, oyuncunun ısrarı nedeniyle geri adım atabileceği belirtiliyor. Pazarlıklar sürerken sonraki satıştan pay verilmesi halinde iki kulüp arasında anlaşma sağlanabileceği konuşuluyor. (Fotomaç)