Portekiz’den Josue iddiası

Pazar ekinde yer alan haberde, Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı hücum oyuncusuna yıllık 1 milyon Euro garanti ücret ve maç başı 15 bin Euro teklif ettiği belirtildi. Hem forvet arkasında hem de sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Braga’da kiralık görev yapmıştı. Daha önce Bursaspor forması giyen Josue ile Çaykur Rizespor da yakından ilgileniyor. Josue’nin kulübü Porto ile 2017’nin Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.