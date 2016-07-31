Onazi: Trabzonspor'la anlaştım

İtalya Serie A'da forma giyen Nijeryalı futbolcu kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.

Süper Lig ekibiyle anlaşan, Lazio forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüne rest çekti. Nijeryalı oyuncunun, transferinde zorluk çıkaran İtalyan ekibinin yöneticilerine “Bırakın Trabzonspor’a gideyim, bana kolaylık sağlayın” dediği öğrenildi.



Bu durum üzerine Laziolu idarecilerin geri adım attığı ve transferin her an noktalanabileceği ifade edildi.

Habertürk