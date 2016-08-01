Moussa Sow İstanbul'da ev arıyor

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Moussa Sow'un sarı-lacivertli kulübe geri dönmeye hazırlandığı belirtildi. Futbol Arena'nın iddiasına göre Sow, Çengelköyspor'da oynayan kardeşi Amadou Sow'a, kendisi için Acarkent'te ev bakması talimatını verdi. Bu gelişme, daha önce de gündeme gelen "Sow Fenerbahçe'ye dönecek" iddiasını iyice güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin Ağustos 2015'te 17 milyon euro'ya Katar temsilcisi Al Ahli'ye sattığı 30 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiralayacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli yıldız için para ödemeyecek. Sow'un satışından dolayı Al Ahli kulübünden alacağı olan Fenerbahçe, kiralama bedelini bu paradan düşecek. Sow 3.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de 148 maçta 60 gol attı.