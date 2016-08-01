İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Moussa Sow İstanbul'da ev arıyor

Moussa Sow İstanbul'da ev arıyor

Moussa+Sow+%C4%B0stanbul%E2%80%99da+ev+ar%C4%B1yor

Fenerbahçelilerin unutamadığı yıldız Moussa Sow'un kardeşi Amadou, ağabeyi için İstanbul'da ev bakıyor.

Fenerbahçe taraftarının unutamadığı isimlerden biri olan Moussa Sow'un sarı-lacivertli kulübe geri dönmeye hazırlandığı belirtildi. Futbol Arena'nın iddiasına göre Sow, Çengelköyspor'da oynayan kardeşi Amadou Sow'a, kendisi için Acarkent'te ev bakması talimatını verdi. Bu gelişme, daha önce de gündeme gelen "Sow Fenerbahçe'ye dönecek" iddiasını iyice güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin Ağustos 2015'te 17 milyon euro'ya Katar temsilcisi Al Ahli'ye sattığı 30 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiralayacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli yıldız için para ödemeyecek. Sow'un satışından dolayı Al Ahli kulübünden alacağı olan Fenerbahçe, kiralama bedelini bu paradan düşecek. Sow 3.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de 148 maçta 60 gol attı.

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı

En Çok Okunanlar