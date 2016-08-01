Monaco’dan müjde gibi haber!

Devler Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında çarşamba günü Stade Louis’te Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Monaco’da kaleci sıkıntısı yaşanıyor...

Ülker Stadyumu’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-1’lik skorla galip ayrıldığı ilk maçta sakatlanan tecrübeli eldiven Morgan De Sanctis’in, Fransa’da oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı. Başarılı kalecinin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Kırmızı-Beyazlılar’da birinci kaleci konumunda bulunan Danijel Subasic’in de sakatlığının sürdüğü bildirildi. Bu gelişmenin ardından, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında, Fransız ekibinin kalesini 18 yaşındaki Loic Badiashile’in koruyacağı açıklandı.

Kadıköy’de de oynamıştı

Fenerbahçe’nin 2-1’lik skorla galip ayrıldığı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında Monaco’nun ilk 11’inde sahaya çıkan kaleci Morgan de Sanctis, 13. dakikada yerini Loic Badiashile’e bırakmıştı. Genç file bekçisi, Emmanuel Emenike’nin attığı 2 gole engel olamamıştı.